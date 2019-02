Patrouilles italo-suisses aux frontières

Des patrouilles communes à l'Italie et la Suisse effectuent depuis lundi des contrôles à la frontière entre les deux pays. Le but est de lutter contre l'immigration illégale dans la région transfrontalière entre le Tessin et les provinces italiennes de Côme et de Varese.

Ces patrouilles mixtes italo-suisses ont effectué une formation commune ces derniers mois et sont désormais prêtes à être engagées sur le terrain, ont annoncé lundi l'Administration fédérale des douanes (AFD) et la Police aux frontières italienne. Les deux corps coopéreront dans le cadre de leurs compétences réciproques, précise le communiqué de l'AFD.

Les agents d'un pays opérant dans l'autre ne peuvent pas exécuter de mesures de police de manière autonome: ils ont une fonction d'auxiliaires et assument des tâches d'assistance, d'observation et d'information.

L'accord de coopération policière et douanière entre la Suisse et l'Italie est entré en vigueur le 1er novembre 2016. Lundi, les modalités ont été signées par le directeur de l'AFD Christian Bock et Massimo Bontempi, chef de la Direction centrale de l'immigration en Italie. (ats/nxp)