Pause frites pour Macron au coeur de Bruxelles

Touristes et habitants de Bruxelles ont eu droit à une scène inhabituelle mercredi soir sur la Grand-Place de la ville, haut lieu touristique de la capitale belge. Ils ont pu apercevoir, attablés à une terrasse, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, grignoter des frites en dégustant une bière locale, en compagnie du Premier ministre belge Charles Michel et sa compagne.

Selon le site sudinfo.be, les deux dirigeants sont arrivés vers 22h30, après le dîner de travail des chefs d’Etat participant au sommet de l'OTAN, qui se déroulait à Bruxelles. Ils en sont repartis vers une heure du matin.

Ce n’est pas la première fois qu'Emmanuel Macron s’offre ainsi une petite escapade avec le chef du gouvernement belge avec qui il s'entend très bien. L'invitation viendrait de Charles Michel lui-même, pas rancunier pour un sou de la défaite infligée par la France à la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde mardi soir. Nul doute que les deux dirigeants ont refait le match pour se reposer des tensions au sommet de l'OTAN.

Après une première journée marquée par le bras de fer entre Donald Trump et ses partenaires sur la question des efforts de défense, le répit n'aura été que de courte durée pour eux. Une réunion extraordinaire entre les 29 membres de l'OTAN a en effet été convoquée en urgence ce jeudi par le président américain. But: discuter de l'augmentation des dépenses militaires des Alliés, une exigence répétée du locataire de la Maison Blanche.

Wondering if they are talking about ?@realDonaldTrump? tonight? pic.twitter.com/Kp2ZOjkViQ — Jeff Zeleny (@jeffzeleny) 11 juillet 2018

(nxp)