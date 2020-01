Pedro Sanchez se maintient au pouvoir

Espagne Le premier ministre sortant Pedro Sanchez n'a pas obtenu la majorité absolue lors d'un premier vote de confiance dimanche à la Chambre des députés à Madrid. Plus...

Espagne Le premier ministre sortant Pedro Sanchez s'est exprimé samedi au Parlement espagnol pour soutenir sa candidature à la présidence d'un gouvernement de coalition. Plus...

Espagne Le socialiste Pedro Sanchez pourra être reconduit à la tête du gouvernement en Espagne grâce à l'abstention annoncée du parti indépendantiste catalan ERC. Plus...

Politique Après un premier échec qui a conduit aux législatives de dimanche, le parti socialiste de Sanchez et Podemos se sont mis d'accord pour former un gouvernement de coalition. Plus...