Peine capitale pour le couple meurtrier

Un tribunal koweïtien a condamné dimanche à mort par contumace un Libanais et son épouse syrienne pour le meurtre d'une Philippine qui a tendu les relations entre Koweït et Manille, selon une source judiciaire.

La sentence a été prononcée à l'ouverture du procès du meurtre de Joanna Demafelis, une domestique qui a disparu à 29 ans et dont le corps a été retrouvé dans un congélateur à Koweït plus tôt cette année. Le couple peut faire appel de ce jugement s'il revient à Koweït, a déclaré, sous couvert de l'anonymat, la source judiciaire à l'AFP.

Interdiction de travailler au Koweït

L'assassinat a ravivé une crise entre le Koweït et les Philippines, amenant Manille à interdire à ses ressortissants d'accepter des emplois de domestique dans ce pays du Golfe. Le couple libano-syrien a été arrêté en février à Damas à la suite d'une notice d'Interpol. Les autorités syriennes ont remis le mari, Nader Essam Assaf, aux autorités libanaises, tandis que sa femme est restée en détention à Damas.

Les groupes de défense des droits de l'Homme n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne la situation des migrants dans le Golfe, dont les Philippins, soumis à un système connu sous le nom de «kafala». La kafala, ou parrainage, lie les migrants à leurs employeurs et leur interdit de quitter le pays ou de changer d'emploi sans consentement de ces derniers.

Une manne importante

Plus de deux millions de Philippins sont employés à travers le Golfe et leurs virements constituent une manne significative pour l'économie philippine. Au Koweït, leur nombre est estimé à 252.000.

Le président philippin Rodrigo Duterte a toutefois fermement interdit aux Philippins d'aller travailler au Koweït après la découverte du corps, portant des traces de torture, de Joanne Demafelis.

Le problème de la kafala s'étend à d'autres pays du Proche-Orient, comme le Liban. Sur ce tweet, une domestique éthiopienne témoigne depuis son lit d'hôpital comment elle a été traitée par son employeur.

Eleanore Couture runs a House of Horror. See full video & details here: https://t.co/K9E3DSxjDJ #Kafala #slavery #abused #domesticviolence pic.twitter.com/XvAKlbiTBn