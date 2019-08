Pékin promet «le feu» aux manifestants

«Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu». Pékin a adressé mardi son plus ferme avertissement en date aux manifestants hongkongais qui défient depuis deux mois le régime communiste. Il les a mis en garde contre «la puissance immense» du gouvernement central.

Au lendemain d'une journée de chaos dans la métropole, marquée par une grève générale et des perturbations dans les transports, le pouvoir pékinois a haussé le ton dans l'espoir de convaincre les manifestants pro-démocratie de rentrer chez eux.

«Ne sous-estimez jamais la ferme détermination et la puissance immense du gouvernement central», a lancé devant la presse le porte-parole du Bureau des affaires de Hong Kong et Macao du gouvernement chinois, Yang Guang.

«Criminels violents»

Il a une nouvelle fois accusé une poignée de militants d'être à l'origine de l'agitation, avec l'appui de forces étrangères non précisées. «Cela doit être très clair pour le tout petit groupe de criminels violents et sans scrupules et les forces répugnantes qui se cachent derrière eux: ceux qui jouent avec le feu périront par le feu», a-t-il martelé. «Au bout du compte, ils seront châtiés».

Cet avertissement est le plus fort lancé par Pékin depuis le début de la contestation, début juin, provoquée par un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers le reste de la Chine.

Le projet a été retiré, mais les manifestations se poursuivent et prennent un tour de plus en plus violent. Les contestataires réclament l'enterrement définitif du projet de loi et la tête de la dirigeante de l'exécutif local, Carrie Lam.

Souvenir de Tiananmen

Le régime chinois s'est pour l'heure refusé à intervenir sur place, laissant les forces de l'ordre hongkongaises gérer la situation. Interrogé sur la possibilité de voir l'Armée populaire de libération (APL) intervenir, Yang Guang a estimé que le gouvernement et la police locales étaient «pleinement en mesure de punir les violences conformément à la loi, de rétablir l'ordre et la stabilité sociale».

L'APL «est une force puissante mais aussi civilisée», a-t-il toutefois remarqué. «Elle agit conformément à la loi». La semaine dernière, l'armée chinoise a diffusé une vidéo menaçante montrant ses soldats occupés à réprimer une émeute dans la métropole revenue à la Chine en 1997.

Une telle intervention raviverait le spectre de la répression des manifestations du «Printemps de Pékin», qui ont fait des centaines, voire plus d'un millier de morts en 1989 dans la capitale chinoise. Elle pourrait aussi provoquer une catastrophe financière dans une des plus grandes places d'Asie.

Appel lancé à Genève

Lundi après-midi, sept manifestations simultanées ont eu lieu, alors qu'un appel à la grève générale avait été lancé. Elles constituaient un défi pour des forces de l'ordre, qui soumises à rude épreuve depuis deux mois, concentrent l'ire des manifestants.

La police a procédé à 148 arrestations et a tiré pas moins de 800 grenades lacrymogènes, soit le bilan le plus lourd en une seule journée depuis le début de la contestation.

A Genève, un porte-parole du Haut-commissariat aux droits de l'homme a appelé le gouvernement à «entamer un dialogue» avec la société civile. Des violences ont été perpétrées «des deux côtés», mais les autorités ne peuvent les attribuer à l'ensemble des manifestants alors que la majorité d'entre eux se sont rassemblés sans recourir à ce type d'attitude, a-t-il affirmé devant la presse.

Hong Kong se trouve «au bord d'une situation très dangereuse», a dénoncé lundi Carrie Lam. «J'ose affirmer que cela vise à renverser Hong Kong», a-t-elle accusé en assurant que le gouvernement serait «ferme pour maintenir la loi et l'ordre et rétablir la confiance». (ats/nxp)