Pékin va explorer la face cachée de la Lune

Pékin renforce ses ambitions spatiales en envoyant un véhicule explorateur sur la face cachée de la Lune.

Le véhicule baptisé Chang'e-4 - du nom de la déesse de la Lune dans la mythologie chinoise - est parti à bord d'une fusée de type Longue Marche 3B depuis le centre de lancement de Xichang (sud-ouest) peu avant l'aube samedi (vendredi soir en temps universel), selon l'agence Chine nouvelle.

C'est le début d'un long périple pour l'engin chinois qui devrait alunir autour du Nouvel An, afin d'arpenter cette partie encore inexplorée de la lune et d'y mener des expériences scientifiques.

Visiting the Dark Side of the Moon



It’s official. At 2:23 am in southern China, a rocket carrying unique payload successfully launched from the Xichang Satellite Launch Center.



On board is a lander which, if... https://t.co/l2HQhNc3bS