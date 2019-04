Pence réclame à l'ONU de reconnaître Guaido

Le vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, a demandé mercredi à l'ONU de reconnaître l'opposant Juan Guaido comme le dirigeant du Venezuela et a réclamé le départ de Nicolas Maduro, qui a annoncé la conclusion d'un accord avec la Croix-Rouge.

In February, the U.S. introduced a resolution calling for the restoration of democracy in Venezuela & for aid be released into the country. Russia & China blocked it. They continue to obstruct at the @UN & rogue states like Iran and Cuba are doing all they can to prop up Maduro. pic.twitter.com/yK8UgqTvOL