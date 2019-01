Peu d'avancées pour mettre fin au «shutdown»

Les pourparlers visant à mettre fin au «shutdown», la paralysie partielle des administrations fédérales américaines entrée dans sa troisième semaine, ont peu avancé samedi mais se poursuivront dimanche, a déclaré le président Donald Trump.

Le vice-président Mike Pence a rencontré samedi Chuck Schumer, le chef des démocrates au Sénat -- contrôlé par les républicains -- et la démocrate Nancy Pelosi, élue jeudi présidente de la Chambre des représentants, où les démocrates sont majoritaires.

«Le vice-président Mike Pence et son équipe viennent de quitter la Maison Blanche. Ils m'ont informé de leur rencontre avec les représentants Schumer/Pelosi. Peu de progrès aujourd'hui. Une deuxième réunion est prévue demain», a affirmé M. Trump sur Twitter.

V.P. Mike Pence and team just left the White House. Briefed me on their meeting with the Schumer/Pelosi representatives. Not much headway made today. Second meeting set for tomorrow. After so many decades, must finally and permanently fix the problems on the Southern Border!