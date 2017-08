Piétons attaqués à Marseille: «Ça fait peur»

Un véhicule a foncé sur deux abris d'autobus lundi matin à Marseille, dans le sud de la France, tuant un piéton et blessant un autre avant d'être intercepté par la police qui a interpellé le conducteur, selon des sources policières.

Les faits ont eu lieu entre 8h30 et 9h30, selon ces sources. Un fourgon Renault Master a foncé sur un premier abribus dans le 13e arrondissement de la ville faisant un blessé grave, puis sur un autre abribus dans le 11e arrondissement, tuant une personne. Julien Ravier, maire des 11e et 12e arrondissements, a précisé sur la chaîne BFMTV que la victime décédée était une femme d'une quarantaine d'années qui attendait seule à l'arrêt d'autobus.

Le véhicule en cause a quelques minutes plus tard été immobilisé par la police sur le Vieux-Port, au cœur de cette grande ville de la côte méditerranéenne, et la brigade anti-criminalité a procédé à l'interpellation du conducteur. «Opération de police en cours», a tweeté peu après la police du département.

#Marseille opération de police en cours, @PoliceNat13, évitez le secteur Vieux-Port boulevard Charles Livon. — Police nationale 13 (@PoliceNat13) 21 août 2017

Selon des journalistes sur place, le secteur du Vieux-Port a été complètement bouclé, avec de nombreux effectifs de police ainsi que des pompiers et des militaires. Une centaine de policiers ont été mobilisés pour l'intervention. L'homme arrêté, né dans le centre-est de la France en 1982, serait «défavorablement connu des services de police», notamment pour des vols de voitures, selon des sources policières.

Autour de l'abribus où la femme a été mortellement fauchée, des bris de verre jonchent le sol, non loin d'un établissement de restauration rapide où travaille Nicolas Negre, 32 ans, qui déchargeait des marchandises au moment du choc, à une dizaine de mètres de lui. «J'ai entendu un gros boum, j'ai cru à un accident bénin mais après, j'ai vu la camionnette qui avait le côté droit enfoncé partir à fond, ses pneus crissaient». «Ça n'a duré que quelques secondes» avant que le camion ne reparte «tellement vite qu'il aurait tout défoncé devant lui».

Il s'agirait d'un déséquilibré de 35 ans, qui ne serait pas originaire de Marseille. #marseille @20Minutes pic.twitter.com/GFC3ZhcssA — Adrien MAX (@AdrienMAX9) 21 août 2017

Sur cette photo on peut apercevoir l'utilitaire du suspect ainsi que les véhicules des démineurs. #marseille @20Minutes pic.twitter.com/y5xI0XnE0z — Adrien MAX (@AdrienMAX9) 21 août 2017

L'acte délibéré ne serait pas un acte terroriste et l'enquête «s'oriente plutôt vers une piste psychiatrique», selon le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeux. «On a retrouvé sur lui un courrier en lien avec une clinique psychiatrique», a-t-il ajouté.

Marseille: déclaration du procureur de la République Xavier Tarabeux #AFP pic.twitter.com/Gp9ByxBuw1 — Agence France-Presse (@afpfr) 21 août 2017

Badauds et riverains se sont rassemblés sur le Vieux-Port, le visage fermé pour beaucoup. Tiffany travaille dans le quartier: «tout est bouclé, on ne nous dit rien, ça fait peur», s'exclame-t-elle. «What's going on?» - Que se passe-t-il? -, demandent une touriste américaine et sa fille, sans s'attarder.

«Je suis là depuis une bonne heure. On a commencé par voir plusieurs voitures de police; instinctivement, on a compris qu'il se passait quelque chose. C'est inquiétant. Je suis toujours sous le choc de Barcelone. C'est difficile de voir ça et de se dire que ça peut arriver à l'endroit où l'on vit», a déclaré la voix tremblante Armando Dos Santos, un habitant du quartier.

Pierre Magliozzi 24 ans, dit avoir assisté à l'arrestation du suspect. «J'étais en train de faire des travaux de maintenance sur mon bateau quand j'ai entendu un homme hurler: Sors du véhicule! J'ai levé la tête et j'ai vu un policier en civil avec une très grosse arme». «Il y a eu deux ou trois minutes de flottement, poursuit-il, et l'homme est sorti du véhicule, il s'est débattu. Il était assez costaud (...) et avait l'air agressif. Il n'était pas armé».

(afp/ats/jsa/nxp)