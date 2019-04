Pilotes de l'US Navy priés de signaler les OVNIs

L'US Navy est la marine de guerre des États-Unis et représente l'une des cinq composantes des Forces armées du pays. Elle doit être parée face à toute menace potentielle. Raison pour laquelle elle a donné de nouvelles directives à ses pilotes, selon le site américain «Politico». Ceux-ci devront désormais signaler tous les incidents impliquant des phénomènes aériens inexpliqués. Donc des OVNIs.

Pourquoi pareilles règles? «Il y a eu un certain nombre de rapports faisant état d’aéronefs non autorisés et/ou non identifiés pénétrant dans divers champs de tir contrôlés par les militaires et dans l’espace aérien désigné au cours des dernières années», a indiqué l’US Navy à Politico. «Pour des raisons de sûreté et de sécurité, l’US Navy et l’US Air Force prennent ces rapports très au sérieux et enquêtent sur chacun d’entre eux.»

Militaires crédibles

Pour être clair, la US Navy ne dit pas que ses marins ont rencontré des vaisseaux extraterrestres. Mais elle reconnaît qu'il y a eu suffisamment d'observations étranges par des militaires crédibles et hautement qualifiés pour qu'elles soient enregistrées dans les archives officielles et étudiées - au lieu d'être rejetées comme des phénomènes relevant du domaine de la science-fiction, souligne Politico.

Ce n’est pas la première fois que les USA décident d’enquêter sur les OVNIs. En 2017, le «New York Time» avait ainsi révélé l’existence d’un programme spécial au sein du Pentagone, un programme consacré aux enquêtes sur ces phénomènes inexpliqués.

(nxp)