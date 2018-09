Pluies meurtrières en Tunisie

Le bilan des pluies diluviennes tombées samedi sur le Cap Bon, dans le nord-est de la Tunisie, a grimpé à quatre morts, deux hommes âgés et deux soeurs emportés par les flots, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Outre le sexagénaire qui s'est noyé à Takilsa, à une soixante de kilomètres de Tunis, un autre a été retrouvé mort à Bir Bouregba, près de Hammamet, a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère, Sofiène Zaag.

De très violents #orages éclatent sur l'est de l'#Algérie et le le nord de la #Tunisie depuis le milieu de la semaine. Une grande partie de la ville de #Nabeul en Tunisie a subi de graves #inondations. pic.twitter.com/HNfQsMRi4U — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 22 septembre 2018

Deux soeurs ont été emportées par les crues soudaines alors qu'elles sortaient de l'usine où elles travaillaient à Bouargoub, 45 km au nord-est de Tunis, selon la même source. Les réseaux téléphoniques restaient coupés dans cette zone dimanche.

Flots impressionnants

L'eau est montée sur plusieurs dizaines de centimètres dans le centre de Nabeul samedi. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montraient des flots puissants charriant des voitures et des pans entiers de chaussée sur le côté nord du Cap Bon.

Des pluis torrentielles à Nabeul(Tunisie). Devant la maison de ma grand-mère ???????? #Nabeul #Tunisie pic.twitter.com/B9CJvYtEmV — Sasshepburn (@sasshepburn) 22 septembre 2018

L'eau est redescendue et la plupart des routes étaient à nouveau praticables dimanche matin, en dépit de la boue, a indiqué M. Zaag.

Le soleil est revenu dans la région, après des pluies qui ont atteint 197 mm d'eau en certains endroits selon lui soit près de la moitié des précipitations annuelles.

Des mesures de prévention ont été prises en prévision d'intempéries attendues dimanche sur la région du Sahel plus au sud, mais les pluies semblent s'apaiser.

Des orages violents ont touché la Tunisie depuis le milieu de semaine, entraînant des inondations récurrentes et des dégâts uniquement matériels jusque là, et exaspérant les Tunisiens qui reprochent aux autorité de ne pas entretenir les systèmes d'évacuation des eaux et les oueds.

Situation catastrophique à Nabeul (à 60km de Tunis) suite à des pluies torrentielles. #tunisie #???? pic.twitter.com/yxrNaKmNX6 — Maya ???? (@Maya41_) 22 septembre 2018

(afp/nxp)