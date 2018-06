Plus aucun train ne circule sous la Manche

La circulation dans le tunnel sous la Manche reliant la France à la Grande-Bretagne était totalement interrompue dimanche en milieu de journée, depuis deux heures et dans les deux sens, en raison d'une panne électrique, a-t-on appris auprès d'Eurotunnel et d'Eurostar.

«Il y a eu une panne électrique sur le terminal côté français, nous avons donc suspendu le service côté français, et quand on suspend d'un côté, il faut aussi forcément suspendre de l'autre côté. Cela fait près de deux heures», a indiqué à l'AFP un porte-parole de la société Eurotunnel vers 12H00 (10H00 GMT), des informations confirmées par la compagnie ferroviaire transmanche Eurostar (filiale de la SNCF), qui opère la ligne.

The power supply fault has been resolved, safety checks are underway in the Tunnel, once these are complete, we will resume the service. It is not possible to provide a time for this yet, as soon as we can an update will be posted.