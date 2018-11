Plus de 1000 disparus en Californie

Le nombre de personnes portées disparues dans l'incendie qui ravage le nord de la Californie a grimpé vendredi à plus de 1000, ont rapporté les autorités, qui ont également fait état de huit victimes supplémentaires.

Le nombre de disparus, qui inclut possiblement des personnes qui ont échappé aux flammes et ignorent qu'elles sont depuis portées manquantes, est passé de 631 jeudi à 1011, a indiqué lors d'une conférence de presse le shérif du comté de Butte, Kory Honea.

Les autorités annonçant huit victimes supplémentaires, le bilan provisoire de l'incendie «Camp Fire» est désormais de 71 morts. «Je veux que vous compreniez que c'est une liste qui évolue», a précisé Kory Honea. «L'information que je vous apporte est une donnée brute et nous estimons qu'il y a une possibilité prévisible que la liste contienne des noms en double», a ajouté le shérif.

Butte County Sheriff Kory Honea says the death toll at the #campfire has risen to 71.#campfire#NBCNews pic.twitter.com/upaVTxLcN3