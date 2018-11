Plus de 1500 migrants arrivent à la frontière

Plus de 1500 migrants de la caravane au Mexique sont arrivés à Tijuana, à la frontière avec les Etats-Unis, a constaté jeudi un journaliste de l'AFP. Dans la matinée, vingt-deux autobus transportant des migrants ont atteint l'entrée de cette ville située dans l'Etat mexicain de Basse-Californie, s'ajoutant à environ 800 autres centraméricains déjà arrivés dans la ville par petits groupes depuis dimanche.

«Je me sens mieux, fatiguée, mais mieux. Ca fait un mois que nous nous déplaçons avec mes filles de 7, 11, 13 et 15 ans», a déclaré à l'AFP Miriam, une Hondurienne de 32 ans, descendue de l'un des autobus qui ont déposé les migrants à un péage près de Tijuana. Plus de 3000 autres migrants progressaient jeudi à bord d'autobus en direction de cette ville où ils devraient arriver en fin de journée ou dans la soirée.

Majorité de Honduriens

Tous appartiennent à la caravane, composée en majorité de Honduriens fuyant la pauvreté et la violence dans leur pays, partie le 13 octobre de la ville de San Pedro Sula. Ils ont parcouru 4300 km pour atteindre Tijuana.

Ces migrants sont décidés à entrer aux Etats-Unis, malgré les menaces du président Donald Trump, qui a promis de les empêcher de pénétrer sur le territoire américain et a déployé à cet effet quelque 4800 militaires à la frontière.

Au poste frontalier de San Diego, les autorités américaines ont réduit ces derniers jours les voies d'accès pour les automobiles et installé des barrières en ciment ainsi que des barbelés.

Jusqu'à 7000 migrants

Au moins huit migrants qui avaient franchi mercredi la barrière métallique ont été rapidement arrêtés par les agents frontaliers américains, a constaté un journaliste de l'AFP.

Selon les Nations unies, la caravane a compté jusqu'à 7000 migrants, mais nombre d'entre eux ont abandonné en route ou se sont détachés en petits groupes du cortège principal. Deux autres caravanes, d'environ 2000 personnes chacune, ont également pris le chemin des États-Unis à partir de l'Amérique centrale. (afp/nxp)