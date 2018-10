Plus de 1800 migrants sauvés en deux jours

Les gardes-côtes espagnols ont annoncé dimanche avoir secouru en Méditerranée au cours des 48 dernières heures près de 1200 migrants qui tentaient de rejoindre l'Espagne, à bord d'embarcations de fortune. La Marine royale marocaine a elle indiqué lundi en avoir secouru plus de 600.

«Le secours maritime a secouru samedi et dimanche 1181 personnes dans 30 embarcations», ont indiqué les gardes-cotes espagnols sur leur compte Twitter. Dans un communiqué, la Marine royale marocaine a elle annoncé avoir secouru en Méditerranée, le weekend dernier, 615 migrants qui tentaient de rejoindre l'Espagne à bord de 31 embarcations «en difficulté».

Tous les candidats à l'émigration récupérés par la Marine marocaine ont été «ramenés sains et saufs aux ports marocains». «Plusieurs des embarcations les transportant ont coulé à cause de leur état vétuste», selon cette source, qui ne précise pas les nationalités des migrants secourus.

Première porte d'entrée

L'Espagne est la première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe depuis que l'Italie a largement fermé ses frontières sous la pression de son ministre de l'intérieur d'extrême droite Matteo Salvini.

Plus de 43'000 migrants ont gagné l'Espagne depuis le début de l'année, dont plus de 38'000 par voie maritime et près de 5000 par voie terrestre, en entrant dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Plus de 1700 migrants sont morts ou portés disparus en mer Méditerranée depuis le début de l'année, dont 362 au large des côtes espagnoles, selon l'OIM. (ats/nxp)