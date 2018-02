Plus de 20 membres du CICR partent en 3 ans

Scandale Oxfam Dans le sillage des accusations en lien avec des dérives sexuelles concernant l'ONG Oxfam, l'Unicef fait le ménage. Plus...

Scandale L'ONG est également prise dans la nébuleuse du harcèlement sexuel, comme d'autres avant elle. Plus...

Haïti Le gouvernement a justifié sa décision par les faits avérés d'abus et d'exploitations sexuels perpétrés entre 2010 et 2011 par l'organisation non-gouvernementale. Plus...