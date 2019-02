Plus de 40 disparus dans un naufrage sur le Niger

Au moins 43 personnes, en majorité des Béninois, sont «portées disparus» et plus de 60 autres ont pu être sauvées après le naufrage d'une pirogue surchargée sur le fleuve Niger, à la frontière des deux pays, a déclaré jeudi le maire de la commune nigérienne de Sambéra.

«Soixante-deux ont été sauvés des eaux et, d'après le nombre de chaussures repêchées, on estime qu'il y a quarante-trois autres disparus dans cet accident survenu tôt mercredi sur le fleuve Niger», a précisé à l'AFP Oumarou Hassane, qui se trouve près du lieu du drame. La pirogue, à bord de laquelle se trouvait «une centaine de commerçants béninois et nigériens», a coulé mercredi vers 06H00 (O5H00 GMT) «sous la surcharge» et à la suite «un coup de vent», a expliqué le maire.

La pirogue qui transportait «une importante cargaison de céréales», avait quitté la localité béninoise de Gorou-Béri en direction du marché d'Ouna au Niger.

La «majorité» des passagers sont des Béninois mais des ressortissants de Falmeye, au Niger, ont assuré que «leurs proches» avaient également embarqué à bord de cette pirogue, a-t-il dit.

Les recherches menées par des secouristes des deux pays, appuyés par des vedettes de gendarmerie, des forestiers et des pêcheurs traditionnels n'ont encore rien donné et se poursuivaient jeudi, a-t-il assuré.

Un responsable de la gendarmerie du Niger a précisé à la radio publique nigérienne que le naufrage du bateau était survenu «à quelque 200 mètres de sa destination». (afp/nxp)