Plus de 40 morts dans un attentat au camion-citerne

Plus de 40 personnes, des civils et des combattants, ont été tuées mardi dans un attentat au camion-citerne piégé perpétré sur un marché d'Afrine, ville du nord de la Syrie tenue par l'armée turque et des forces supplétives syriennes, selon un nouveau bilan.

L'explosion du camion chargé de carburant, sur lequel une bombe a été placée, a tué «au moins 46 personnes, dont des civils, et blessé 50 autres», a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui avait auparavant fait état d'au moins 36 morts. Au moins six combattants syriens alliés à Ankara figurent parmi les morts, a précisé l'ONG. Elle a dénombré 11 enfants parmi les victimes.

Another footage from #Efrin city in #Afrin, #Syria. Reports that more than 25 people were killed after the big explosion!