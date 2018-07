Plus de 50 blessés dans le déraillement d'un train

Cinquante-cinq personnes ont été blessées vendredi lors du déraillement de , selon un responsable du ministère égyptien de la Santé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

«Cinquante-cinq blessés ont été transférés aux urgences, mais l'accident n'a pas fait de mort», a indiqué à l'AFP Ahmed Mohi al-Qassed, l'adjoint du ministre de la Santé. Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer l'origine du déraillement qui s'est produit dans la région de Badrachine, à 20 km au sud de la capitale égyptienne.

L'Egypte connaît régulièrement de graves accidents routiers ou ferroviaires dus à une circulation anarchique, des véhicules vétustes, des routes et des voies ferrées mal entretenues et peu surveillées. Plus de 40 personnes avaient péri en août 2017 dans la collision de deux trains près d'Alexandrie, dans le nord de l'Egypte.

Cet accident ferroviaire était le plus meurtrier depuis la collision en 2012 entre un bus scolaire et un train à un passage à niveau dans la province d'Assiout (centre) qui avait fait 47 morts.

La tragédie ferroviaire la plus meurtrière dans l'histoire de l'Egypte s'est produite en 2002, quand un incendie survenu dans un train a fait 373 morts à une quarantaine de kilomètres au sud du Caire. (ats/nxp)