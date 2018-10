Plus de 5000 soldats US pour stopper les migrants

Répondant aux demandes de Donald Trump, l'armée américaine a annoncé lundi l'envoi de plus de 5000 militaires à la frontière mexicaine pour bloquer l'entrée sur le territoire d'une caravane de migrants centraméricains fuyant la violence et la misère dans leurs pays.

«D'ici à la fin de la semaine, nous allons déployer plus de 5200 soldats à la frontière sud-ouest» qui s'ajouteront aux quelque 2100 membres de la Garde nationale déjà mobilisés, a affirmé lors d'une conférence de presse le général Terrence O'Shaughnessy. «C'est seulement le début de cette opération», a ajouté le commandant de la zone militaire nord-américaine, en confirmant un chiffre bien plus élevé que les 800 évoqués la semaine dernière.

Cette opération, baptisée «Patriote fidèle», doit permettre de renforcer les postes-frontières du Texas à la Californie et apporter un soutien logistique aux agents du service des douanes et de la protection des frontières (CBP) sur d'autres zones moins bien protégées. «La sécurité aux frontières est une affaire de sécurité nationale et l'armée américaine va améliorer les capacités du CBP à renforcer la frontière», a assuré le général O'Shaughnessy.

Juste avant les élections

«Nous ne permettrons pas à un large groupe d'entrer aux Etats-Unis d'une façon dangereuse et illégale», a pour sa part assuré Kevin McAleenan, le patron du CPB. «En ce moment, des dizaines de milliers de migrants entre les frontières du Guatemala et des Etats-Unis font mouvement vers nous», a-t-il dit, estimant la taille des deux principaux groupes à 7000 et 3500 personnes.

Le président américain a répété ces dernières semaines que des troupes supplémentaires étaient nécessaires à la frontière américano-mexicaine, se servant de cette caravane pour défendre sa politique anti-immigration dans la perspective des élections législatives du 6 novembre, qui pourraient être favorables à ses opposants démocrates.

«De nombreux membres de gangs et de très mauvaises personnes se sont mélangés à la caravane qui se dirige vers notre frontière sud», a tweeté le président américain lundi matin, réitérant des affirmations non étayées déjà tenues la semaine dernière.

Une «invasion»

«S'il vous plaît, faites demi-tour, vous ne serez pas autorisés à entrer aux Etats-Unis, à moins de suivre la procédure légale», a-t-il ajouté. «C'est une invasion de notre pays et notre armée vous attend», a prévenu le milliardaire républicain qui devrait tenir onze meetings de campagne d'ici le scrutin, selon une source ayant connaissance des projets du président.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!