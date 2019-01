Plus de 600 vols annulés en Allemagne

Près de 640 vols ont été annulés en Allemagne jeudi en raison d'une grève de personnels de sécurité, ont annoncé les aéroports de Düsseldorf, Cologne-Bonn et Stuttgart.

Cela correspond à plus de la moitié des 1050 vols prévus ce jour dans ces trois aéroports. A Düsseldorf, troisième hub aérien du pays, 370 des 580 vols prévus ont notamment été annulés, a indiqué la société gestionnaire de cet aéroport dans un communiqué.

Selon l'agence allemande DPA, quelque 100'000 passagers devraient être concernés par le mouvement social, qui a débuté à 3h et doit se poursuivre jusqu'à minuit.

Wie hier am #Flughafen #Düsseldorf, gibt es auch #Warnstreiks am Flughafen #Köln/ #Bonn. #Verdi fordert für das Sicherheitspersonal mehr Geld - 20€ Stundenlohn, statt bisher 17,05€ pro Stunde. Alleine in Düsseldorf fallen heute rund 350 Starts & Landungen aus. pic.twitter.com/xsxCvWEosz