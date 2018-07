Plusieurs morts après le déraillement d'un train

Dix personnes ont été tuées et 73 blessées dimanche dans le déraillement d'un train de passagers dans le nord-ouest de la Turquie, a affirmé la télévision publique TRT Haber, citant le ministère de la Santé. Le train transportait 362 passagers.

Train derails in Tekirdag's Corlu, northwestern Turkey, with 360 onboard. Local governor announces casualties include unknown number of dead as some reports put it above 20. pic.twitter.com/TcjA5PcZK0