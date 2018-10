Plusieurs morts dans de terribles orages

Les pluies violentes ont fait lundi trois morts dans l'Aude, département placé en vigilance rouge, a déclaré le préfet à l'AFP.

Une femme - «une soeur» - «a été emportée par l'eau à Villardonnel» et deux personnes disparues ont été retrouvées décédées à Villegailhenc, a précisé Alain Thirion sur BFMTV. Plus tôt sur Europe 1, le préfet avait évoqué un bilan d'1 mort, 1 blessé et deux disparus.

Une personne a été blessée dans «l'effondrement d'une maison à Cuxac», a précisé le préfet, ajoutant que le bilan était toutefois «évolutif».

Le niveau atteint lundi matin par la crue dans la vallée moyenne de l'Aude est sans précédent depuis 1891, a indiqué à l'AFP le service Vigicrues.

«A l'époque, on n'était pas loin de 7 mètres et on s'approche de ces niveaux», précise Vigicrues. La pluie continue de tomber, mais après avoir monté «très vite dans la première partie de la nuit, le niveau de l'Aude ne monte plus beaucoup et on semble arriver à l'étal», ajoute le responsable, tout en restant «très prudent».

Avec plus de 250 interventions des pompiers dans la nuit, l'Aude a été particulièrement touchée par l'épisode orageux. En l'espace de 5 heures, «entre 160 et 180 mm d'eau sont tombés sur l'agglomération de Carcassonne».

#EpisodeMediterraneen la station de #Trèbes vient de passer la #crue historique de décembre 1996, tandis que l’#orbiel au Nord de #carcasonne passe bientôt d’1 mètre la crue de 1999...

Les #Inondations dans l’#aude inquiètent d’autant plus que les #pluies ne faiblissent pas ! pic.twitter.com/3V2xlqDbxg — Sandra Bérénice Michel (@SandraBMichel) 15 octobre 2018

«On a une quinzaine de communes pour laquelle on a une situation délicate», a déclaré le préfet, et six dans une «situation préoccupante».

Les communes de Villemoustaussou, Villegailhenc, «Conques, avec des niveaux supérieurs à deux mètres d'eau», Villardonnel, Floure et Trèbes sont les villes les plus touchées, selon le préfet. L'eau est montée de 8m en 5 heures à Trèbes.

Aude en alerte rouge: le préfet déplore "un mort et deux disparus" pic.twitter.com/9czO5hE7L2 — BFMTV (@BFMTV) 15 octobre 2018

«Il faut à tout prix éviter de prendre son véhicule et d'aller sur la route», a asséné Alain Thirion, rappelant que la plupart des routes étaient coupées et l'autoroute «dans une situation délicate».

L'Aude a été placée en vigilance rouge lundi matin en raison des fortes pluies qui s'abattaient sur le département, entraînant notamment la coupure de nombreux axes routiers, a indiqué Météo France.

???????? ALERTE ROUGE AUDE - 5 morts selon un dernier bilan et de l’eau jusqu’aux toits comme ici à #trebes #aude #Inondation #pluie ????Maryonn Tassianna pic.twitter.com/5RvgAtpmY1 — Météo Nord Parisien (@MeteoNordParis) 15 octobre 2018

(afp/nxp)