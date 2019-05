Pollution: les écoles fermées à Mexico

Les autorités mexicaines ont annoncé mercredi la fermeture des écoles et la suspension des gros chantiers de Mexico, alors qu'un nuage de pollution enveloppe depuis cinq jours la mégapole. Des incendies et l'absence de vent sont à l'origine du problème.

Des indices élevés de «contamination aux particules fines» et les prévisions météorologiques «défavorables» ont poussé les autorités à prendre la décision de fermer jeudi les écoles primaires et secondaires de la ville, a indiqué le secrétariat à l'éducation de la capitale mexicaine.

La plus grande université du pays, l'université nationale autonome de Mexico (UNAM), et l'institut polytechnique ont également décidé de suspendre leurs cours. Une série d'incendies dans les faubourgs de la ville aux 20 millions d'habitants, l'absence de vent et des températures élevées ont contribué à la formation d'un épais nuage gris qui masque partiellement les immeubles.

Circulation alternée

Depuis mercredi, la circulation alternée a été mise en place dans la capitale et «les activités de construction» ou de démolition sur les chantiers de plus de 5000 mètres carrés sont pour l'heure suspendues, a indiqué le secrétariat à l'environnement de la mégapole.

La demi-finale aller du championnat de football de première division, qui devait se jouer initialement mercredi à Mexico, se déroulera finalement jeudi dans la localité de Queretaro, à environ 200 km au nord-ouest de la capitale.

Les pompiers ont dû combattre plus d'une vingtaine de feux de forêt en périphérie de la ville au cours des derniers jours. La ville de Mexico est souvent sujette aux pics de pollution, la dissipation des gaz polluants étant compliquée par la chaîne de montagnes qui l'entoure. (ats/nxp)