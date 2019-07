Porto Rico célèbre la démission du gouverneur

Des Portoricains ont célébré dans la liesse jeudi leur victoire après la démission du gouverneur de l'île des Caraïbes, Ricardo Rossello, au centre d'un scandale de messages sexistes et homophobes dans ce territoire américain dévasté par des ouragans en 2017.

Juchés sur un camion, les rappeurs Residente et Bad Bunny menaient le cortège de plusieurs centaines de manifestants à San Juan, la capitale, pour fêter le départ du gouverneur, dont la situation était devenue intenable après près de deux semaines de contestation. Autour d'eux, la foule brandissait des drapeaux aux couleurs de l'île et des pancartes reprenant le slogan «Ricky démission».

«Les gens qui sont au gouvernement et qui sont associés à Ricardo Rossello doivent partir», a lancé Residente, de son vrai nom René Perez. «Nous ne voulons plus personne du passé, nous voulons des gens nouveaux», a assuré le chanteur.

Puerto Rican rapper @Residente, who has largely led the protests, was in tears as he spoke to @DavidBegnaud: "After my son's birth, this is the happiest moment of my life. This is incredible. I've been waiting for this moment since i'm a little kid with my father." pic.twitter.com/eYgiYZbphf