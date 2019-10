Portugal: augmentation du SMIC de 25%

Le nouveau gouvernement socialiste portugais, qui a prêté serment samedi, prévoit d'augmenter le salaire minimum de 25%. Il veut aussi fermer les deux dernières centrales à charbon d'ici à la fin de son mandat de quatre ans.

L'exécutif dirigé par Antonio Costa a publié dans la nuit de samedi à dimanche ses engagements sur le site du gouvernement. La promesse de revaloriser chaque année le salaire minimum pour atteindre une hausse cumulée de 25% en 2023 y figure.

Actuellement, le SMIC au Portugal s'élève à 700 euros (771 francs) brut mensuels sur 12 mois. M. Costa, qui entame son second mandat, prévoit également de ramener la dette publique de 119% du PIB à 100%. La dette du pays est la troisième plus élevée de la zone euro derrière celles de la Grèce et de l'Italie.

Respect de l'environnement

Le programme du gouvernement, qui sera débattu mercredi et jeudi au Parlement, fait une grande place au respect de l'environnement. Il s'engage ainsi à fermer les deux dernières centrales à charbon du pays d'ici 2023 et d'augmenter la production d'énergie éolienne et solaire.

Reconduit aux élections du 6 octobre, l'exécutif socialiste entend poursuivre l'assainissement des finances publiques entamé pendant la précédente législature grâce à l'embellie de l'économie.

Celle-ci lui avait permis de mettre fin à la politique d'austérité menée par la droite quand le pays, durement frappé par la crise de la dette en 2011, s'était retrouvé sous la tutelle de l'Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI). (ats/nxp)