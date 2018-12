«Pot de maquillage»: un élu LREM dérape

Le chef de file des députés LREM, Gilles Le Gendre, a dénoncé mercredi les «propos inadmissibles» de Joachim Son-Forget. Le député «marcheur» est sous le feu de la critique après une attaque sexiste contre la sénatrice Europe Ecologie Les Verts (EELV) Esther Benbassa.

Avec le pot de maquillage @EstherBenbassa que vous vous mettez sur la tête, vous incarnez plus que jamais ce que vous tentez maladroitement de caricaturer. Vous le sentez l’amalgame violent maintenant? https://t.co/7ny8kHubUx — ???????????????????????????? ????????????-???????????????????????? ???? (@sonjoachim) 23 décembre 2018

«Avec le pot de maquillage que vous vous mettez sur la tête, vous incarnez plus que jamais ce que vous tentez maladroitement de caricaturer», avait tweeté lundi, à Mme Benbassa, le député des Français de l'étranger pour la Suisse et le Liechtenstein et ex-candidat au poste de numéro un de La République en marche (LREM). Joachim Son-Forget, 35 ans, est par ailleurs médecin radiologue au CHUV à Lausanne.

«Le bureau du groupe parlementaire LREM se désolidarise de notre collègue Joachim Son-Forget à la suite de ses propos inadmissibles contre la sénatrice Esther Benbassa. Aucune controverse politique ne justifie de verser dans le sexisme et la vulgarité», a déclaré M. Le Gendre sur Twitter.

Le Bureau du Groupe parlementaire @LaREM_AN se désolidarise de notre collègue @sonjoachim à la suite de ses propos inadmissibles contre la sénatrice @EstherBenbassa. Aucune controverse politique ne justifie de verser dans le sexisme et la vulgarité. — Gilles Le Gendre (@GillesLeGendre) 26 décembre 2018

«Je tremble»

«La leçon de morale, merci de la conserver pour tes enfants», a par ailleurs lancé M. Son-Forget, toujours sur le réseau social, à son collègue LREM Ludovic Mendes qui l'appelait à s'excuser. «Je tremble», a également rétorqué le député à un message d'un référent local LREM appelant à son exclusion.

la leçon de morale, merci de la conserver pour tes enfants. — ???????????????????????????? ????????????-???????????????????????? ???? (@sonjoachim) 26 décembre 2018

Sollicité par l'AFP sur de possibles sanctions contre le député, M. Le Gendre s'est refusé à tout nouveau commentaire. De son côté, la sénatrice a estimé que «l'expression sans complexe d'un tel sexisme, venant d'un parlementaire, après MeToo, a de quoi laisser sans voix».

Dans un premier tweet, Mme Benbassa commentait une déclaration de Brigitte Macron sur les «gilets jaunes», rapportée par un média. M. Son-Forget lui avait répondu sur Twitter, la renvoyant à son «pot de maquillage». La sénatrice a «détourné» «une citation prêtée à la première dame» pour mettre de l'huile «sur le feu», a-t-il riposté sur Twitter.

#MeToo. Il y a à l'AN un député #LREM obscur & inactif. Le pire, c'est les soirs de réveillon. Là, pour tromper son oisiveté, c'est + fort que lui, il m'insulte sur mon physique & me harcèle: 50 twits en 97mn. @GillesLeGendre doit d'urgence lui trouver une occupation pour le 31. pic.twitter.com/SYqn67yQjZ — Esther Benbassa (@EstherBenbassa) 25 décembre 2018

Le député s'est ensuite défendu sur Twitter: «La référence au maquillage ne peut en aucun cas être mélangée à une attaque sur le physique». «La référence au maquillage n'est sexiste que dans la tête des sexistes: certains hommes en portent, et la quasi-totalité des hommes politiques en portent sur les plateaux télés où on nous demande un passage au maquillage quasi-systématiquement», avait-il poursuivi. (ats/nxp)