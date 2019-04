Pour Julian Assange, l’asile en territoire équatorien a pris fin

Julian Assange pourrait être extradé vers les États-Unis dans les prochaines semaines. Réfugié depuis juin 2012 à l’ambassade d’Équateur à Londres, le cofondateur et figure emblématique du groupe de lanceur d’alertes WikiLeaks a dans un premier temps été expulsé jeudi par les autorités équatoriennes puis remis à la police britannique. Emprisonné, il devrait apparaître dans le courant de mai devant la Cour de justice de Southwark, dans le sud de Londres, dans le cadre de la demande d’extradition formulée par les États-Unis à son égard. Il risque officiellement jusqu’à cinq ans de prison, selon les autorités américaines.

Les images de son arrestation ont mis en évidence les difficultés de ses conditions de vie actuelles: c’est un Julian Assange les cheveux plus blancs que jamais et doté d’une longue barbe qui a été emmené menotté vers un camion de la police londonienne. «Cela crée un précédent dangereux: tout journaliste qui publie des informations véritables sur les États-Unis peut être poursuivi en justice», a expliqué devant l’ambassade son avocate, Jennifer Robinson.

Glen Greenwald, un journaliste réputé et supporter de WikiLeaks, a ainsi rappelé que «Julian Assange n’est pas américain et WikiLeaks est une société basée à l’étranger. L’idée que le gouvernement américain puisse atteindre un média situé n’importe où dans le monde et puisse rendre criminelle la publication de documents est extrêmement effrayante.»

Accusé de viol

Julian Assange s’était réfugié le 19 juin 2012 dans l’enceinte de l’ambassade équatorienne. Accusé du viol de deux Suédoises, il avait rompu les conditions de sa libération sous caution qui l’obligeaient depuis le mois de décembre 2010 à pointer chaque jour au commissariat de Beccles, petit village de l’est du pays où il résidait dans la demeure d’un ami, et où nous l’avions rencontré. Depuis presque sept ans, Julian Assange n’avait donc pas franchi le seuil de cet appartement situé au rez-de-chaussée d’un grandiose immeuble de brique rouge, bâtiment typique de ce quartier cossu de la capitale britannique, à quelques mètres du grand magasin Harrods.

En 2016, soit plus de cinq ans après son arrestation, un groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies avait déjà statué que le Royaume-Uni et la Suède détenaient illégalement le cofondateur de WikiLeaks. «La privation de liberté de M. Assange est arbitraire et en contravention d’articles de la déclaration des droits de l’homme», avaient conclu les juristes dans leur rapport. Ils avaient réclamé des gouvernements suédois et britanniques qu’ils «assurent sa sécurité et son intégrité physique, facilitent l’exercice de son droit à la liberté de mouvement de manière opportune».

Le panel onusien avait notamment mis en exergue «la défaillance importante» du procureur suédois, qui avait relancé l’affaire à l’automne 2010 après la décision initiale des autorités judiciaires de Stockholm de ne pas poursuivre Assange. La procureure Marianne Ny avait en effet refusé pendant quatre ans et demi d’interroger le suspect par le biais d’internet, une pratique pourtant courante.

Chat encombrant

Il y a trois mois, Assange avait dû accepter l’évacuation de son chat, considéré comme une nuisance en matière d’hygiène par l’ambassadeur. Confiné depuis des années à une pièce minuscule, il avait dû renoncer pendant de nombreux mois à tout accès à internet, coupé pour l’empêcher de poursuivre son activité avec WikiLeaks. L’intervention jeudi de la police britannique dans l’ambassade équatorienne n’a pourtant eu lieu qu’à l’invitation de l’ambassadeur d’Équateur. L’asile politique dont bénéficiait le lanceur d’alerte lui a été retiré, selon le président équatorien Lenin Moreno, en raison de violations répétées aux conventions internationales. Il a néanmoins assuré qu’il ne serait pas extradé vers un pays où il risque la peine de mort, ce que le gouvernement britannique lui a «confirmé par écrit».

C’est un retournement de situation assez extraordinaire, en grande partie provoqué par le changement politique en Équateur. Le prédécesseur de Lenin Moreno, Rafael Correa, avait toujours soutenu le lanceur d’alerte. Il avait même indiqué il y a deux ans que «puisque le mandat d’arrêt européen ne tient plus, l’Équateur intensifiera ses efforts diplomatiques avec le Royaume-Uni pour que Julian Assange trouve un passage vers l’Équateur pour y profiter de son asile».

Depuis son élection en 2017, Lenin Moreno a pourtant rompu avec son prédécesseur, qui avait favorisé son élection, et montré sa volonté de renouer des liens forts avec Washington. Il s’est notamment éloigné du Venezuela pour ne pas déplaire à ses nouveaux alliés. L’affaire Assange n’était sans doute qu’une preuve de plus de sa nouvelle allégeance envers les États-Unis. Elle risque pourtant de faire beaucoup plus de bruit que les précédentes.

(24 heures)