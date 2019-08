Pour Trump, l'accord sera «fantastique»

Le président américain Donald Trump s'est déclaré jeudi optimiste quant à la conclusion d'un «fantastique et grand accord commercial avec le Royaume-Uni» après sa sortie de l'Union européenne, prévue le 31 octobre.

«Je pense que nous aurons un fantastique et grand accord commercial avec le Royaume-Uni. Nous devrions faire beaucoup plus affaire avec le Royaume-Uni que ce que nous faisons» actuellement, a déclaré M. Trump avant de se rendre dans le New Hampshire, pour un meeting de campagne.

«Nous aurons une relation fantastique avec le Royaume-Uni et un super accord commercial. Ca avance rapidement», a ajouté, confiant, le dirigeant républicain, qui affiche régulièrement sa proximité avec Boris Johnson.

Le locataire de la Maison Blanche s'est d'ailleurs entretenu mercredi avec le nouveau Premier ministre britannique. «Nous nous apprécions beaucoup l'un l'autre», a-t-il dit aux journalistes.

L'accord remède

La semaine dernière, le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, avait dit espérer la conclusion d'un accord commercial «ambitieux» avec les Etats-Unis, «dès que possible», après le Brexit. Le chef de la diplomatie britannique s'était déclaré «ravi» de sa rencontre avec Donald Trump à Washington.

Dans la capitale américaine, le ministre des Affaires étrangères avait réaffirmé que Londres était «absolument résolu et déterminé à quitter l'UE d'ici la fin octobre», estimant qu'un Brexit sans accord serait la responsabilité des partenaires européens.

Boris Johnson fait de longue date miroiter un accord commercial avec Washington comme remède aux secousses économiques annoncées en cas de Brexit sans accord avec l'Union européenne.

Mercredi, la présidente démocrate de la chambre basse du Congrès américain Nancy Pelosi avait toutefois averti qu'il n'y aurait «aucune chance» d'un accord commercial entre Londres et Washington si le Brexit mettait en péril l'accord du «Vendredi saint», texte qui a mis fin en 1998 à trente ans de violences en Irlande du Nord.

Tout accord commercial doit être approuvé par le Congrès américain. Les démocrates contrôlent la Chambre des représentants tandis que les républicains détiennent la majorité au Sénat. (ats/nxp)