Pour éviter un nouveau shutdown, «prions tous»

Une issue était en vue jeudi aux Etats-Unis pour éviter une nouvelle paralysie budgétaire autour de l'épineuse question du mur que veut construire Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Le dernier mot doit toutefois revenir au président républicain.

«Prions tous pour que le président ait la sagesse de signer la loi pour que le gouvernement n'entre pas dans un 'shutdown'», a lancé, apparemment sans plaisanter, un sénateur républicain. Signe que tout dépend encore de la décision de Donald Trump, qui s'est dit mécontent de l'accord trouvé par des négociateurs parlementaires, mais disposé à éviter une nouvelle paralysie budgétaire, ou «shutdown».

Le Congrès américain et la Maison Blanche ont jusqu'à vendredi minuit (06h00 samedi en Suisse), pour approuver ce compromis, qui doit financer un quart des administrations fédérales. «J'examine la loi de financement avec mon équipe», a tweeté le président à la mi-journée.

Reviewing the funding bill with my team at the @WhiteHouse!