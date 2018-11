Pour sa sécurité, le Vietnam compte sur ses ennemis d’hier

Les autorités vietnamiennes rechignent parfois à soutenir le combat des associations de victimes de l’agent orange pour obtenir des réparations de la part des États-Unis et des firmes qui ont fourni les millions de litres de défoliant déversés sur le pays il y a cinquante ans. Le régime estime que ce n’est pas le moment de raviver les plaies du passé même si les traces laissées par la guerre sont encore bien présentes. Les autorités veulent tourner la page et privilégier la realpolitik.

En novembre 2017, le président américain Donald Trump s’est rendu à Hanoï. Depuis, le secrétaire d’État à la défense John Mattis s’y est lui-même rendu à trois reprises. La normalisation des relations bilatérales entre les deux pays remonte à 1995 mais les choses se sont accélérées depuis 2017. Ce rapprochement s’observe aussi avec la France, l’ancienne puissance coloniale. En mars dernier, Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti Communiste du Vietnam, était reçu en grande pompe à Paris par Emmanuel Macron. En toile de fond de cette rencontre, la question ultrasensible de la circulation maritime en mer de Chine où Pékin s’efforce d’imposer sa prédominance. Avec le Vietnam, la tension se cristallise autour de l’archipel des Paracels, une zone poissonneuse très disputée et des îles Spratleys qui recèlent du pétrole et du gaz.

Pragmatisme

Au début du mois de novembre, c’est le premier ministre français, Édouard Philippe, qui a été reçu par les plus hauts dignitaires du régime pour signer de nouveaux accords de partenariat dans plusieurs secteurs stratégiques. Pour Hanoï, toute la manœuvre consiste à s’assurer de solides soutiens dans le contexte des rivalités territoriales en mer de Chine. «Les Vietnamiens sont des gens pragmatiques. Durant la guerre, ils ont eu recours à l’aide des chinois pour combattre l’occupant. Aujourd’hui que la menace vient de leur puissant voisin, ils n’hésitent pas à se tourner vers leurs anciens adversaires pour trouver des protecteurs», explique le journaliste vietnamien Vo Trung Dung. En réalité, les Vietnamiens n’ont rien perdu de leur esprit de résistance.

La France comme les États-Unis ont déployé des navires en mer de Chine. Une présence militaire qui ne suffit pas à éloigner la menace. «Aujourd’hui, le Vietnam est aussi exposé à un risque de colonisation économique par la Chine», poursuit Vo Trung Dung. Hanoï n’a pas d’autre choix que renforcer ses liens économiques avec les autres pays pour conserver son autonomie. Cette double réalité économique et militaire saute aux yeux lorsqu’on se déplace à Da Nang, ville côtière du centre du Vietnam. Dans cette station balnéaire inondée de touristes chinois, on entend le grondement des avions de chasse qui décollent parfois à des cadences infernales pour effectuer des rotations au-dessus de la mer de Chine. Si Pékin interdisait à ses ressortissants de se rendre en vacances à Da Nang, l’économie locale s’effondrerait. Le Vietnam ne peut pas se fâcher avec la Chine. Mais il doit contenir son hégémonie.

L’entrée en vigueur prochaine d’un accord de libre-échange avec l’Union européenne pourrait faire office de bouée de secours. Mais ce rapprochement avec les Européens et la communauté internationale pour résister au rouleau compresseur chinois a un coût pour le parti communiste vietnamien au pouvoir depuis la fin de la guerre. En contrepartie, les Occidentaux ont notamment demandé à Hanoï de lâcher du lest sur certaines questions. C’est ce qui explique les efforts consentis depuis quelques années par les autorités vietnamiennes pour réviser leur Constitution et leur législation dans le domaine des droits civiques et de la protection des droits de l’homme.

Liberté syndicale

Ainsi, le pays est-il sur le point de connaître une petite révolution avec la fin du syndicat unique dans les entreprises. À Hanoï, Doan Mau Diep, vice-ministre du travail, s’affaire à gérer cette ouverture à la concurrence. «Désormais, les ouvriers pourront choisir le syndicat qu’ils estiment le plus efficace», explique ce dernier, qui souligne également les efforts engagés ces dernières années par le pays pour imposer un salaire minimum et une égalité salariale homme-femme. L’émergence d’une classe moyenne favorisée par l’arrivée de géants de l’industrie comme Samsung atteste des progrès économiques réalisés. Mais les disparités sont énormes en fonction des secteurs d’activité et des régions. Ce que ne dément pas Doan Mau Diep, qui voit là l’un des grands défis auquels le pays va aussi devoir faire face. (24 heures)