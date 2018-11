Pourchassés par des lions, 400 buffles se noyent

Plus de 400 buffles sont morts noyés dans la rivière Chobe, dans le nord du Botswana sur la frontière avec la Namibie, après avoir été pourchassés par une horde de lions, a indiqué le ministère botswanais de l'Environnement.

Selon les autorités des deux pays, «un troupeau exceptionnellement grand de buffles paissait en Namibie quand, pris de panique, les animaux se sont précipités dans la rivière Chobe», a indiqué un communiqué du ministère publié mercredi soir.

«Les premières indications montrent qu'ils étaient pourchassés par une horde de lions», ajoute le ministère, selon lequel «plus de 400 buffles se sont noyés dans la bousculade et après être tombés des rives abruptes de la rivière».

L'incident, selon les médias botswanais, s'est déroulé mardi soir. Les noyades de masse de ce genre sont assez fréquentes, ajoute le ministère botswanais de l'Environnement, des Ressources naturelles et du Tourisme.

