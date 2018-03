Poutine conclut sa non-campagne par un pied de nez aux Occidentaux

Pour ce qui devait être sa dernière grande intervention publique avant le scrutin de dimanche – orchestré et gagné d’avance après déjà dix-huit ans au pouvoir – Vladimir Poutine a choisi, mercredi, une destination qui, en soi, était déjà un pied de nez aux Occidentaux: la Crimée, annexée par la Russie en mars 2014.

Arrivé en retard mais détendu, Vladimir Poutine a souri et prononcé quelques mots. Puis le chef du Kremlin est reparti aussi vite qu’il est venu. Sous les applaudissements de la foule qui, après l’avoir attendu plus de deux heures, est bel et bien restée sur sa faim. Le discours a duré moins d’une minute et trente secondes.

En pleine crise diplomatique avec Londres, le président n’a pas commenté les nouvelles sanctions britanniques contre Moscou. Et, à quatre jours de la présidentielle, il n’a rien dit sur son projet pour le pays, terminant sa campagne comme il l’a commencée: au-dessus de la mêlée, il ne défend pas de programme et ne participe pas au débat.

Sur la scène montée en plein centre de Sébastopol, base de la marine russe sur la péninsule, les organisateurs avaient vu grand pour accueillir le président et célébrer avec lui le quatrième anniversaire de ce «printemps criméen», annexion condamnée par les Occidentaux et reconnue par aucun des alliés de Moscou: écrans géants, stars de la pop, hauts gradés et personnalités politiques. Avec deux hits: un groupe de rockers quinquagénaires, jeans et chevaux longs, chantant à tue-tête «Sébastopol est redevenue une ville russe» et un haut gradé de la marine reprenant ce refrain avant d’ajouter que l’armée russe nouvellement modernisée se bat pour la paix, en Syrie et ailleurs.

Enthousiasme très relatif

De toute la Crimée, les habitants étaient venus en nombre. Les drapeaux russes étaient distribués en abondance. Certains étaient encore dans leur emballage, avec une numérotation trahissant l’organisation très encadrée de cette foule à l’enthousiasme tout relatif. Après avoir chauffé l’assistance, composée aussi de jeunes couples, de familles en trottinettes et de retraités rajeunis par la musique pop, le duo d’animateurs a annoncé l’arrivée sur scène de Vladimir Poutine, vrai chef d’orchestre de l’annexion. Les applaudissements se sont renforcés.

Tout sourire, le chef du Kremlin s’est contenté de féliciter la population d’avoir «rétabli la justice historique» en ratifiant l’annexion de la péninsule par un référendum pourtant reconnu par personne sur le plan international. «Par votre décision, vous avez montré au monde entier ce que c’est une vraie et non pas une fausse démocratie», a-t-il lancé.

Un nouveau pied de nez aux Occidentaux de la part du président qui, par cette remarque lancée deux semaines après ses vidéos sur le nouvel arsenal de missiles nucléaires pendant son discours à la nation, visait sans doute indirectement la Grande-Bretagne et les autres démocraties européennes. «Je vous embrasse très fort», a conclu Vladimir Poutine en joignant le geste à la parole et en s’enlaçant lui-même. Avant de partir sur cet apparent geste de victoire. (24 heures)