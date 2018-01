Poutine et les Russes plongent dans l'eau glacée

De nombreux Russes, dont Vladimir Poutine, se sont baignés dans la nuit de jeudi à vendredi dans des rivières et étangs gelés. Cela par un temps glacial qui a parfois poussé les autorités à annuler dans certaines régions ce rituel marquant l'Epiphanie orthodoxe.

Entouré de popes et icônes religieuses, le président russe s'est immergé torse nu dans l'eau glacée du lac Seliguer, au nord-ouest de Moscou, par -5°C. De nombreux Russes l'ont imité, plongeant par des températures glaciales allant jusqu'à -40°C en Iakoutie, dans l'Extrême-Orient russe, a indiqué dans un communiqué le ministère russe des Situations d'urgence, sans donner le nombre de participants.

En 2017, plus de deux millions de Russes avaient pris part à cette fête religieuse qui a lieu chaque année dans la nuit du 18 au 19 janvier. A Norilsk, dans le Grand Nord, où le thermomètre est descendu jusqu'à -50°C avec neige et blizzard, les autorités ont préféré annuler et déconseiller toute baignade par «mesure de sécurité», selon l'agence de presse RIA Novosti.

Trois fois

En Ukraine et en Biélorussie voisines, pays majoritairement orthodoxes, l'Epiphanie a également été célébrée par de nombreux participants, selon les médias locaux.

Selon la tradition orthodoxe, il faut s'immerger dans l'eau trois fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en souvenir du baptême de Jésus dans le Jourdain. A l'occasion de cette fête, des prêtres orthodoxes ont béni les étangs et les rivières mais aussi les mers et les océans entourant la Russie, comme la mer Noire et la mer Caspienne. (ats/nxp)