Premier accouchement d'un père transgenre

Homme pour l'état civil, un Finlandais né femme est devenu le premier transgenre du pays à accoucher, ont rapporté mercredi les médias locaux, un événement d'autant plus exceptionnel que la loi finlandaise exige d'être stérile pour changer de sexe.

«Le bébé pesait près de 4 kg et mesurait 53 centimètres» à la naissance, il y a quinze jours, a déclaré à Lannen Media le transgenre, dont l'identité n'a pas été révélée. L'homme d'une trentaine d'année a légalement changé de sexe en 2015 après des années de traitement à la testostérone. Mais il avait décidé d'annuler la chirurgie de changement de sexe censée achever sa transition physique, avant d'essayer d'avoir un enfant avec son mari.

En vertu de la loi finlandaise, une personne est tenue de prouver qu'elle est stérile afin de changer légalement de sexe. Dans la pratique, les centres de soin considèrent que leurs patients transgenres sont de facto rendus stériles lorsqu'ils ont subi un long traitement à la testostérone.

Mais si l'hormonothérapie est suspendue, la personne peut être à nouveau fertile, comme c'est le cas avec cette naissance exceptionnelle. «Est-ce que je veux que la société me dicte ce que je peux faire de mon corps et de ma vie ? Rien ne peut m'arrêter. Je suis un homme libre», avait affirmé lors de sa grossesse l'homme transgenre dans un entretien avec le plus grand quotidien finlandais «Helsingin Sanomat».

Un congé paternité

La Finlande est le seul pays nordique à exiger de ceux qui veulent changer légalement de sexe d'être stérile, ce qui a suscité de vives critiques de la part des organisations de défense des droits de l'homme ces dernières années. Les autorités se sont montrées pragmatiques vis-à-vis de la nouvelle famille, qui vit dans la région d'Helsinki. Le père a obtenu un congé paternel.

A Lannen Media, il a confié que sa grossesse s'était déroulée normalement malgré les incertitudes des médecins qui ignoraient quelles pouvaient être les conséquences du traitement hormonal qu'il avait subi. «Les deux dernières semaines ont été très douloureuses et j'ai commencé à manquer de patience. Mais la naissance elle-même s'est très bien passée», a-t-il dit.

Il prévoit de se faire appeler «papa» par son enfant, dont le sexe n'a pas été révélé et qui recevra une éducation non-genrée. Son mari, assigné homme à la naissance, ne veut pas s'identifier à l'un ou l'autre sexe. Un transexuel américain, Thomas Beatie, est le premier à avoir donné naissance à un enfant, en 2008. Il a eu ensuite deux autres enfants. (afp/nxp)