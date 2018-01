Premier mariage à bord de l'avion du pape

Le pape François a marié jeudi religieusement à bord de l'avion qui le transportait entre deux villes au Chili une hôtesse et un steward, une première, a constaté l'AFP. La cérémonie a eu lieu à 11'000 mètres d'altitude, selon le Vatican, entre Santiago et Iquique, ville située au pied des Andes à 1.850 km au nord de la capitale.

Just Married: By #PopeFrancis on the papal flight from #Santiago to #Iquique. The happy couple works for LatAm airlines. (Photo: Paul Haring) pic.twitter.com/BNdfJNWSJs