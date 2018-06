Premier test pour le gouvernement Conte

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 23 heures, dans 760 villes et dans deux des 15 arrondissements de Rome.

Les maires sortants des villes en lice les plus importantes (Sienne, Pise, Brescia et Vicenza) étaient tous de centre gauche, soutenus par le Parti démocrate (PD), mais leur position est contestée par la Ligue (extrême droite) et le Mouvement 5 étoiles (antisystème), aujourd'hui au pouvoir à Rome.

Les résultats de Sicile scrutés

Le PD de l'ancien chef du gouvernement Matteo Renzi n'est arrivé qu'en troisième position lors des élections générales de mars. Les deux autres mouvements sont finalement parvenus à former la semaine dernière un gouvernement de coalition, après trois mois de tractations.

Les villes les plus importantes où le vote avait lieu dimanche se trouvent en Sicile: Catane (294'000 habitants) et Messine (243'000 habitants). Au total, 6,7 millions d'Italiens étaient appelés aux urnes, soit plus de 10% de la population totale du pays.

2e tour éventuel le 24 juin

Un deuxième tour est éventuellement prévu le 24 juin pour départager les deux premiers arrivés dans les villes de plus de 15'000 habitants où aucun candidat n'aurait recueilli plus de la moitié des suffrages.

Les résultats dans les deux arrondissements de Rome en lice constituent un test important pour le Mouvement 5 étoiles, qui y a remporté la victoire et dirige Rome depuis juin 2016. L'administration 5 étoiles conduite par la maire Virginia Raggi a été largement critiquée depuis, avec de nombreux problèmes de voirie, de gestion des ordures, et une dette accumulée de 13 milliards d'euros. (ats/nxp)