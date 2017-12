Premier tournoi d'échecs saoudien malgré la fatwa

Cette compétition «Rapid and Blitz», dont le montant des prix atteint la somme record de deux millions de dollars (1,97 mio de francs), se déroule de mardi à samedi à Ryad. La tenue du tournoi «Roi Salmane» est un nouveau signe de l'ouverture relative du royaume ultra-conservateur sous l'impulsion du jeune prince héritier Mohammed ben Salmane, qui entend changer l'image de son pays.

Mais cette ouverture a ses limites: le royaume n'a pas autorisé la venue de sept joueurs israéliens, au moment où la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, critiquée par Ryad, a fait monter les tensions.

The opening ceremony of the 2017 King Salman World Rapid and #Blitz Chess Championships in #Saudi was filled with great energy from #chess professionals and interested attendees! pic.twitter.com/LWiKjUmNdn