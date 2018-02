Premières municipales depuis 2005 en Guinée

Les Guinéens ont commencé à voter dimanche pour désigner leurs conseillers municipaux, avec pour la première fois une compétition a priori ouverte dans un pays marqué par plus de 50 ans de régimes autoritaires.

Lining up to vote in Ratoma, Conakry neighborhood. Local elections in Guinea are going well, and peacefully in compliance with basic electoal principals so far. pic.twitter.com/u2wpIxChmv