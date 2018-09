Premiers touristes lunaires prévus pour 2023

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, qui a fait fortune dans la vente en ligne de vêtements et est collectionneur d'art contemporain, sera le premier touriste envoyé autour de la Lune par la compagnie spatiale privée américaine SpaceX. Ses compagnons de voyage seront des artistes. Date prévue pour le voyage: environ 2023.

Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG — Elon Musk (@elonmusk) 18 septembre 2018

L'annonce a été faite lundi par le fondateur de SpaceX, Elon Musk, au siège de la compagnie dans l'agglomération de Los Angeles, dans la gigantesque usine dont sort actuellement une fusée tous les 14 jours.

SpaceX’s next generation vehicle—BFR—will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond. https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/urQDbdTK94 — SpaceX (@SpaceX) 18 septembre 2018

«En 2023, j'inviterai six ou huit artistes du monde entier à me rejoindre dans cette mission vers la Lune», a lancé Yusaku Maezawa, 42 ans, qui est monté sur scène avec un grand sourire, entre deux énormes fusées Falcon 9. «Ils auront à créer quelque chose à leur retour sur Terre. Leurs chefs-d'oeuvres inspireront tous les rêveurs qui sommeillent en nous», a-t-il dit. Le voyage, pour eux, sera gratuit, a précisé Elon Musk.

I choose to go to the moon, with Artists. #dearMoon https://t.co/ivMypEcWBZ — Yusaku Maezawa ???? (@yousuck2020) 18 septembre 2018

Qui seront-ils? Le Japonais contactera d'abord les artistes qu'il «aime». «Je choisis d'aller autour de la Lune!», a-t-il répété plusieurs fois, parlant du rêve de toute une vie.

Ces privilégiés seront les premiers humains à faire le tour de la Lune depuis la fin du programme Apollo en 1972. Seuls 24 Américains, hommes et blancs, l'ont fait, dont douze qui ont marché sur le sol lunaire.

Cinq milliards de dollars

Yusaku Maezawa a dit avoir payé toutes les places de la future fusée BFR, censée être assez grande pour transporter jusqu'à une centaine de personnes, et que SpaceX est en train de construire à Los Angeles. Mais le prix reste un secret.

«Il paie beaucoup d'argent», a dit Elon Musk, en soulignant que sa contribution représentait une portion significative du développement, dont il a estimé le coût total à environ cinq milliards de dollars («moins de dix milliards, et plus de deux milliards»).

A-t-il payé plus ou moins que 5% du coût total? «Je suis satisfait avec seulement 5%», a répondu de manière ambiguë Yusaku Maezawa. «Il nous a choisis», a aussi dit le fantasque fondateur de SpaceX, également patron du constructeur automobile Tesla, dont le cours en Bourse a connu des hauts et des bas récemment à cause de ses frasques.

Yusaku Maezawa est le fondateur de la plus grande galerie marchande japonaise de mode en ligne, ZOZOTOWN, et sa fortune est estimée à trois milliards de dollars, selon Forbes.

L'homme, très actif sur Instagram, est passionné d'art contemporain. Il adore Jean-Michel Basquiat, dont il a acheté une oeuvre l'an dernier pour 110,5 millions de dollars. Il portait lundi un T-shirt d'un dessin de l'artiste. Sa collection inclut des oeuvres de Pablo Picasso, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Alexander Calder ou Jeff Koons.

«C'est dangereux»

Le voyage aura lieu à bord de la future fusée BFR (Big Falcon Rocket). L'appareil à deux étages mesurera 118 mètres de hauteur, dont 55 mètres pour la navette, d'un volume intérieur de 1000 mètres cubes.

The first private passenger to fly around the Moon aboard BFR is fashion innovator and globally recognized art curator Yusaku Maezawa. — SpaceX (@SpaceX) 18 septembre 2018

Elon Musk a réduit la puissance de la fusée, présentée auparavant comme la plus puissante de l'histoire, capable de propulser 150 tonnes en orbite terrestre basse - plus puissante que la fusée mythique du programme Apollo, Saturn V, dans les années 1960 et 1970 (135 tonnes).

La capacité sera finalement de 100 tonnes, a dit Elon Musk, mais la fusée sera toujours capable d'atteindre la Lune et, un jour, Mars. La mission lunaire devrait durer quatre ou cinq jours.

Après avoir fait un tour de Terre, la navette avec Yusaku Maezawa et ses artistes fonceront vers la Lune, dont ils feront un tour... avant de revenir se poser sur Terre, à la verticale. La fusée sera réutilisable.

«C'est dangereux», a prévenu Elon Musk. Plusieurs tests, non habités, auront lieu auparavant. De la réussite de ces tests dépendra la tenue du calendrier de 2023.

Mars et au-delà

Pour Elon Musk, la «BFR» sera dans le futur capable de relier la Terre «à n'importe quel endroit du système solaire», à condition de créer des dépôts de carburants sur Mars et ailleurs. C'est, pour Elon Musk, la raison d'être de SpaceX.

Lasting about a week, the journey will come as close as 125 miles to the Moon’s surface before completing lunar transit and returning back to Earth. pic.twitter.com/1P4HSHxaNU — SpaceX (@SpaceX) 18 septembre 2018

«Nous devons agir et devenir une civilisation multiplanétaire aussi vite que possible», a-t-il dit, pour parer à tout désastre terrestre.

La priorité de SpaceX, devenue en quelques années le premier lanceur privé du monde, devant Arianespace, reste la Nasa et les missions de sécurité nationale pour le gouvernement américain, a toutefois dit le patron.

En 2019, SpaceX espère devenir la première compagnie privée de l'histoire à emmener des astronautes vers la Station spatiale internationale. Un autre pari industriel, dont dépendra l'avenir de la compagnie. (afp/nxp)