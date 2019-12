Près d'un village russe, 56 ours polaires affamés

Cinquante-six ours polaires se sont rassemblés aux abords d'un village de Tchoukotka, dans l'extrême nord-est de la Russie, nourris par les habitants à cause du retard de la formation de la banquise.

Selon les médias russes et l'organisation environnementale WWF, 56 ours se trouvent actuellement près du village de Ryrkaïpiï, la glace sur la mer n'étant pas assez solide pour leur permettre de partir en chasse, conséquence a priori du changement climatique.

LOOK: Dozens of polar bears were spotted feasting on walrus carcasses in Russia. Environmentalists say abnormally warm weather trapped 56 bears for days near the village of Ryrkaipiy and forced them to search for food in the village rather than at sea pic.twitter.com/bvCMOWqhAA