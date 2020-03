Près de 120'000 cas et plus de 4300 morts

Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre, 119'711 cas d'infection ont été recensés dans 110 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 10 heures. Ils ont causé la mort de 4351 personnes.

La Chine continentale, où toutes les personnes arrivant de l'étranger à Pékin sont désormais placées 14 jours en quarantaine, dénombre officiellement 80'778 cas, dont 3158 décès et 61'475 personnes aujourd'hui guéries.

Les entreprises qui produisent des biens et services de première nécessité ont été autorisées à reprendre leurs activités à Wuhan, la ville à l'épicentre de l'épidémie. Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie (10'149 cas, 631 décès), l'Iran (9000 cas, 354 décès), la Corée du Sud (7755 cas, 60 décès), la France (1784 cas, 33 décès).

Premier mort en Belgique et Indonésie

Brunei, Turquie et Bolivie ont annoncé leurs premiers cas, la Belgique et l'Indonésie leur premier mort. La Banque d'Angleterre (BoE) a de son côté annoncé une baisse surprise de ses taux à 0,25% afin d'aider l'économie britannique à faire face à l'épidémie. Elle va aussi encourager les banques à prêter aux entreprises et aux ménages, anticipant un affaiblissement de l'activité les prochains mois. La ministre britannique de la Santé a annoncé dans ce contexte être contaminée.

Ignorant un regain de pessimisme des Bourses asiatiques et encouragés par la baisse des taux de la BoE, les marchés européens ont ouvert dans le vert.

Merkel prête à revenir sur le zéro déficit

Angela Merkel s'est dit prête à revenir sur la règle du zéro déficit en Allemagne. Le gouvernement italien a pour sa part annoncé une enveloppe de 25 milliards d'euros pour lutter contre l'épidémie qui a fait plus de 600 morts dans le pays.

Le constructeur italo-américain Fiat Chrysler (FCA) a fermé ses principaux sites afin de les désinfecter.

France: vers le stade 3

En France, deuxième pays le plus touché en Europe, l'exécutif prépare les esprits à une accélération de l'épidémie, mais exclut pour l'instant des mesures de confinement aussi drastiques qu'en Italie. La contagion, qui touche le gouvernement avec un ministre contaminé, approche du «stade 3» épidémique.

La course des 24 Heures du Mans motos, prévue les 18 et 19 avril, a été reportée aux 5 et 6 septembre. Après l'Italie, les instances françaises, espagnoles et allemandes du football introduisent des mesures de huis clos pour leurs championnats respectifs. Le Real Madrid-Valence le 21 mars et le «Classique» Marseille-Paris SG le lendemain ont pris ce chemin, alors qu'en Angleterre Manchester City a reporté sa rencontre de championnat contre Arsenal prévue dans la soirée. (ats/nxp)