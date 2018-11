Près de six millions d'Américains privés de vote

Des millions d'Américains ne pourront pas voter mardi lors des élections cruciales de mi-mandat, en raison de règles électorales fixées dans leur Etat. Celles-ci excluent de facto surtout les minorités noires, hispaniques ou amérindiennes, au détriment des démocrates.

Près de six millions d'Américains n'ont pas le droit de glisser un bulletin dans l'urne parce qu'ils sont en prison, en liberté conditionnelle ou parce qu'ils ont été condamnés en justice. Surreprésentés dans le système pénal, les «Noirs américains en âge de voter ont quatre fois plus de risques d'être privés de droit de vote que le reste de la population», relève l'ONG Sentencing Project.

The number of women in US jails is 14X higher than in the 1970s; most of these women haven’t been convicted of crimes but can't afford bail while awaiting trial—resulting in more than a quarter of a million children with a mother in jail. via @stillsarita https://t.co/6IXaAAkQf9