Présidentielle: Cortizo revendique la victoire

Le social-démocrate Laurentino «Nito» Cortizo a revendiqué dimanche une courte victoire face au candidat de droite Romulo Roux à l'élection présidentielle au Panama qu'il devance d'un peu moins de 2% après le décompte des bulletins dans 90% des bureaux communiqué par le Tribunal électoral sur son site internet.

A ce point du décompte, M. Cortizo recueillait 33,01% des suffrages contre 31,09% pour M. Roux, loin devant le candidat indépendant Ricardo Lombana (19,46%). M. Roux n'a pas concédé la défaite, a indiqué le président du Tribunal électoral dans une courte déclaration.

Il s'agit d'une élection à un seul tour: le vainqueur sera le candidat arrivé en tête, quel que soit le nombre de voix et le pourcentage du corps électoral qui le soutient, pour prendre la tête du petit pays centraméricain marqué par le scandale des «Panama Papers» et une corruption endémique.

Sur les sept candidats pour un unique mandat de cinq ans à la présidence, l'éleveur social-démocrate Laurentino «Nito» Cortizo, 66 ans, faisait figure de favori, puisqu'il recueillait 36,1% des intentions de vote dans le dernier sondage, publié jeudi par l'institut GAD3.

M. Cortizo était ministre de l'ancien président Martin Torrijos (2004-2009), et avait démissionné pour cause de désaccord sur le Traité de libre-échange avec les Etats-Unis. Il promet de porter ses efforts sur l'amélioration de l'éducation, la réforme de l'Etat, la dynamisation de l'économie et la lutte contre la pauvreté et les inégalités.

Romulo Roux, du parti Changement démocratique (CD, droite), a été ministre des Affaires étrangères de l'ex-président Ricardo Martinelli (2009-2014), qui lui a apporté son soutien depuis la cellule où il est incarcéré. Le vainqueur succèdera à Juan Carlos Varela, dont la popularité est affectée par la baisse de l'activité économique, l'augmentation du coût de la vie, des scandales de corruption et la crise des secteurs de la santé et de la justice. (afp/nxp)