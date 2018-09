Présidentielle: Fernando Haddad remplace Lula

L'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva a officiellement renoncé mardi à être candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre au Brésil. Il a passé le relais à son colistier, Fernando Haddad, qui devient officiellement le candidat du Parti des travailleurs (PT).

La présidente de cette formation, la sénatrice Gleisi Hoffmann, a annoncé la décision aux partisans de Lula massés aux abords du siège de la police fédérale à Curitiba, ville du sud du Brésil où Lula purge depuis avril une peine de 12 ans de prison pour corruption.

«Je veux demander, de tout coeur, à tous ceux qui voudraient voter pour moi, de voter pour Fernando Haddad», a exhorté Luiz Inacio Lula da Silva dans une «Lettre au peuple brésilien« lue devant plusieurs centaines de militants rassemblés aux portes de sa prison, le siège de la police fédérale de Curitiba (sud).

«Brésil, urgent, Haddad président!»

«C'est le moment de sortir dans la rue la tête haute et de gagner cette élection», a lancé par la suite M. Haddad, 55 ans, qui a rendu visite à son mentor plusieurs heures lundi et mardi, et a été acclamé aux cris de «Brésil, urgent, Haddad président!» À ses côtés, son épouse, Ana Estela, a fondu en larmes.

Fernando Haddad aura pour colistière Manuela D'Avila, du Parti communiste du Brésil (PCdoB), âgée de seulement 37 ans.

Après les discours, les militants se sont tournés vers les fenêtres de la cellule de l'icône de la gauche pour crier «Bonne nuit président Lula!»

Dans sa lettre, l'ex-ouvrier métallurgiste de 72 ans a estimé qu'il avait été contraint «de prendre cette décision (de renoncer à sa candidature) dans un délai imposé de façon arbitraire».

Lula demeure de loin la personnalité politique la plus populaire, malgré les affaires de corruption qui l'ont éclaboussé. Fin août, le Tribunal supérieur électoral l'a déclaré inéligible, en vertu de la loi «Ficha Limpa» (casier vierge) qui exclut du scrutin présidentiel les candidats ayant été condamnés en appel pour corruption.

Un juge de la Cour suprême a rejeté la semaine dernière l'appel de cette décision, qu'avait interjeté Lula en s'appuyant sur une recommandation de la Commission des droits de l'homme des Nations unies suggérant qu'il soit autorisé à être candidat.

Délai jusqu'à mardi soir

Le Tribunal supérieur électoral avait donné au PT jusqu'à mardi soir pour présenter un candidat à l'élection présidentielle en remplacement de Lula.

Lula a finalement décidé que le moment était venu de passer le relais à son colistier Fernando Haddad, mardi, plutôt que de risquer de voir les voix se portant sur celui-ci invalidées par le tribunal électoral si ce délai n'était pas respecté.

Lula, fondateur du PT dont il détermine toujours, depuis sa cellule de prison, la stratégie électorale, a maintenu le principe de sa candidature le plus longtemps possible, en espérant qu'ainsi, les reports de voix seraient meilleurs vers Fernando Haddad, ancien maire de Sao Paulo qui est pour ainsi dire inconnu dans de nombreuses régions du Brésil.

Un sondage de l'institut Datafolha réalisé lundi laisse penser que les reports de voix sont déjà une réalité. Les intentions de vote en faveur de Fernando Haddad sont en effet passées de 4% à 9%, soit la plus forte progression d'une enquête à l'autre parmi les 13 candidats en lice pour la présidentielle.

Le même sondage montre aussi qu'un autre candidat de gauche, Ciro Gomes, ancien gouverneur et ex-ministre des Finances, enregistre également une sensible progression, puisqu'il passe de 10% à 13%.

Extrême droite en tête

Le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, en tête, accroît son avance de deux points, à 24%, dans la dernière livraison de ce sondage, soit moins que le net rebond attendu par beaucoup après l'attaque à l'arme blanche dont il a été victime jeudi dernier. Quant au candidat de centre droit Geraldo Alckmin, autre ancien maire de Sao Paulo, il est crédité de 10% des intentions de vote.

L'enquête menée lundi confirme que Bolsonaro serait battu au second tour, quel que soit le candidat face auquel il se retrouverait - à l'exception de Fernando Haddad, avec lequel il serait à égalité parfaite. (ats/nxp)