Présidentielle: la sortante annonce sa victoire

La présidente sortante de Taïwan, Tsai Ing-wen, en tête de l'élection présidentielle dans l'île, a reconnu sa victoire, samedi. C'était un scrutin crucial pour l'avenir des relations avec Pékin.

En poste depuis 2016, Tsai Ing-wen était donnée en tête aux alentours de 18h15 (11h15 heure suisse) par les principaux médias locaux avec 56% des suffrages recueillis sur plus de six millions de votes dépouillés.

Il reconnaît sa défaite

Son principal adversaire, Han Kuo-yu, était lui crédité de 39% des suffrages. Dix-neuf millions d'électeurs étaient appelés à départager deux visions divergentes de l'avenir de l'île et de ses relations avec Pékin, son plus grand partenaire commercial.

Vers 14 heures (heure suisse), Han Kuo-yu a concédé sa défaite à l'élection présidentielle face à la sortante. «J'ai appelé la présidente Tsai pour la féliciter», a indiqué Han Kuo-yu à une foule d'électeurs dans la ville de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan. «Elle a un nouveau mandat pour les quatre prochaines années.»

