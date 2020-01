Présidentielle: la sortante est en tête

La présidente sortante de Taïwan, Tsai Ing-wen, était en tête de l'élection présidentielle dans l'île, un scrutin crucial pour l'avenir des relations avec Pékin, selon de premiers résultats partiels samedi.

En poste depuis 2016, Tsai Ing-wen était donnée en tête aux alentours de 18h15 (11h15 heure suisse) par les principaux médias locaux avec 56% des suffrages recueillis sur plus de six millions de votes dépouillés.

Son principal adversaire, Han Kuo-yu, était lui crédité de 39% des suffrages. Dix-neuf millions d'électeurs étaient appelés à départager deux visions divergentes de l'avenir de l'île et de ses relations avec Pékin, son plus grand partenaire commercial.

Tomorrow, the power rests in our hands. Let’s show the world that the light of democracy burns strong in #Taiwan. Get out & vote! #Taiwan2020 #LetsWin2020 pic.twitter.com/YB4dQg7XlK