Présidentielle: un 21e candidat démocrate

Le sénateur démocrate modéré, Michael Bennet, a annoncé jeudi qu'il se présentait à la présidentielle américaine. Cela porte à 21 le nombre de candidats espérant décrocher l'investiture du parti pour affronter le républicain Donald Trump en novembre 2020.

«Nous ne pouvons pas être la première génération à laisser moins à nos enfants», a écrit le sénateur âgé de 54 ans, en annonçant sur Twitter sa candidature. «Construisons des opportunités pour tous les Américains et restaurons l'intégrité de notre Etat».

It’s time to build the future we want, or one we don’t want will be thrust upon us.



I’m running for President to build opportunity for every American and to restore integrity to our government. Join us at https://t.co/X2C8QDBYds. pic.twitter.com/HGIE3oQcAW