Présidentielle: une ex-ministre contre un novice

Présidentielle Le second tour de l'élection présidentielle lituanienne opposera un économiste, novice en politique, à une ex-ministre. Plus...

Europe La réduction du fossé entre riches et pauvres est l'enjeu majeur du premier tour de la présidentielle de dimanche, en Lituanie. Plus...

Baltique L'ancien ministre de la Défense Dmitri Iazov, âgé aujourd'hui de 94 ans, a été condamné pour avoir organisé une attaque contre une foule protégeant des bâtiments à Vilnius en 1991. Plus...

Lituanie Plusieurs juges et juristes soupçonnés d'avoir touché des pots-de-vin ont été interpellés mercredi. C'est la plus grande affaire de corruption dans l'histoire du pays. Plus...