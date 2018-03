Le pot de départ à la retraite vire au drame

Un tireur et les trois femmes qu'il avait prises en otage ont été retrouvés morts lorsque la police californienne a pu entrer vendredi soir dans la maison de retraite et de soins pour anciens combattants. La prise d'otages avait commencé le matin.

«Peu avant 18 heures ce soir (1 heure en Suisse samedi), la police a pu entrer dans la salle où nous pensions qu'étaient retenues les otages, et malheureusement découvert les corps des trois femmes et du preneur d'otages», a annoncé le capitaine Chris Childs, de la police de Californie.

VETERAN HOME HOSTAGE STANDOFF: There is an ongoing hostage situation at one of the largest veteran’s homes in Napa County, California, with gunfire exchanged and FBI and police negotiators on the scene trying to talk the suspect down. @mattgutmanABC reports. pic.twitter.com/Q2yyoVD56O